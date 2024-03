Incidente fatale con il monopattino: Mogliano piange Gony Asti

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, mentre viaggiava sul suo monopattino, era inciampato all'altezza di un tombino, andando a sbattere la testa contro il muretto di un'abitazione di via Monte Grappa a Mogliano Veneto.

Soccorso dal personale del Suem 118 e ricoverato in ospedale a Treviso, Ali Yousuf Goni, 52 anni, (conosciuto in paese come Gony Asti) ha perso la vita dopo oltre una settimana di agonia. Troppo gravi le lesioni riportate nella caduta. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Goni era molto conosciuto a Mogliano, viveva in via Bianchi e in passato era stato molto legato allo stilista Mario Borsato. Amava la vita da bohémien: millantava spesso origini nobili, dicendo di essere imparentato con una nobile dinastia africana. Amico di personaggi noti come Vittorio Sgarbi, amava trascorrere le vacanze estive nella sua seconda casa in Sardegna. Verso l'1.30 della notte tra il 20 e il 21 marzo la tragedia costatagli la vita: a soccorrere per primi il 52enne sono stati i dipendenti del Laerte Palace Hotel che hanno sentito nella notte le grida d'aiuto dell'uomo caduto sull'asfalto. La data dei funerali verrà fissata solo dopo la fine degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. La pista dell'incidente, senza coinvolgimento da parte di terzi, sembra essere quella più accreditata ma le telecamere della zona stanno venendo comunque analizzate per verificare che Goni non sia stato vittima di un'aggressione o travolto da un'auto pirata. La notizia della sua scomparsa ha fatto in poche ore il giro di Mogliano che perde così uno dei suoi personaggi più eccentrici della piazza.