Barbiere ubriaco rapina una copisteria: voleva soldi per bere ancora

Ubriaco e senza soldi in tasca, ha rapinato una copisteria di Mogliano Veneto. L'episodio è avvenuto tre giorni fa e ha visto come protagonista un 50enne di Preganziol, di professione barbiere e con gravi problemi di alcolismo (dal 2014 è in cura al Serd e nel passato è stato denunciato per guida in stato di ebrezza) che è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è comparso oggi, 2 marzo, di fronte al giudice del tribunale di Treviso, Cristian Vettoruzzo, che ne ha deciso la scarcerazione, con l'obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, dalle 18 alle 6 del mattino, ed il divieto di avvicinamento al negozio da lui rapinato. Il commerciante ed il barbiere si conoscono da tempo: nel tardo pomeriggio del 28 febbraio il 50enne si è presentato da lui, armato con un rasoio, chiedendogli la somma di 10 euro. Il barbiere, dopo un primo tentennamento della sua vittima (consapevole di come sarebbero stati poi spesi i solid), ha preso il denaro ed è fuggito con il magro bottino. Il bandito solitario è stato fermato poco dopo dai militari dell'Arma, subito allertati dal proprietario della copisteria. Il 50enne, difeso dall'avvocato Jacopo Stefani, ha poi ottenuta una forma di detenzione alternativa al carcere.