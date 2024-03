Bimbo rischia di soffocare per una caramella, salvato da un 18enne

Mancavano pochi minuti alle ore 18 di sabato 23 marzo quando il soccorritore acquatico Marcello Fortarel, moglianese di 18 anni, ha salvato la vita a un bambino di 4 anni che rischiava di soffocare dopo aver ingerito una grossa caramella.

Il 18enne si trovava in piazza Caduti a Mogliano Veneto, tra le bancarelle della manifestazione "Sapori d'Europa", per uno spuntino dopo il servizio di guardiania come volontario alla mostra di Goya presso il Centro d’arte e cultura Brolo. All'improvviso il giovane si è accorto che un padre stava tenendo il figlio piccolo a testa in giù, chiedendo aiuto ai presenti. Il bambino in questione stava soffocando e Marcello è intervenuto prontamente: dopo aver verificato che il piccolo non tossisse, ha eseguito con gran sangue freddo la manovra di Heimlich. Il bambino, a quel punto, ha sputato una grande caramella verde, riprendendo a respirare. Nella concitazione del momento, Marcello si è quasi subito allontanato tra la folla dopo aver ricevuto il grazie dei genitori del piccolo. Il suo gesto non è però passato inosservato. Il giovane ha ricevuto nelle scorse ore il plauso della Federazione Italiana Salvamento Acquatico di Treviso e del sindaco Davide Bortolato che l'ha ringraziato con queste parole: «Marcello Fortarel, assistente bagnanti Fisa e aiuto-istruttore di salvamento è stato formato grazie al progetto sostenuto e finanziato dal Comune di Mogliano Veneto. A lui va un grandissimo grazie. Siamo orgogliosi di avere giovani così».