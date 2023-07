Spaccio di stupefacenti, condannata una intera famiglia

Quando il 20 luglio i carabinieri si erano presentati nella loro casa di Mogliano Veneto la madre dello spacciatore avrebbe lanciato un pacchetto contenente 300 grami di cocaina dalla finestra. Ma l'involucro si era incastrato tra i rami di un albero ed era stato prontamente recuperato dagli inquirenti. Oggi, 14 luglio, quattro persone, tra cui padre, madre e figlio, sono stati condannati in abbreviato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta (tutti difesi dall'avvocato Fabio Crea) di Rei Ymerai, 44 anni, del 72enne Hasan Ymerai, della 69enne Nazire Haskaj e del 37enne Enkeleid Toska. Il primo e il quarto imputato hanno ricevuto rispettivamente 5 anni e 8 mesi e 5 anni e 4 mesi, oltre ad una multa di 30 mila euro, mentre il secondo e la terza hanno preso 2 anni e 8 mesi, con in aggiunta una multa di 12 mila euro. Un quinto individuo, il 77enne padovano Bruno Venzi, con alle spalle precedenti per lo stesso reato (difeso dall'avvocato Marilena Bertocco), ha invece patteggiato una pena di due anni e otto mesi.

L'operazione era stata condotta dai carabinieri di Cittadella nell'ambito di una indagine disposta dalla Procura di Padova, che a Castelfranco avevano arrestato Venzi e Toska trovati in possesso di una quantità rilevante di cocaina purissima. La sera del 20 luglio invece venne effettuato il blitz a colpo sicuro nella casa di Mogliano dove si trovavano il 44enne e i due genitori. Alla vista dei militari dell'Arma padre e figlio avrebbero urlato alla donna di liberarsi di un pacchetto con all'interno 300 grammi di "polvere bianca". Ma il tentativo di fare sparire lo stupefacente non è andato a buon fine: il pacco è rimasto infatti incastrato fra i rami di un albero.