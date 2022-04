Ladri allo stadio di rugby, spariti due televisori e denaro

Ladri in azione nella notte tra lunedì a martedì allo stadio Quaggia di via Colelli, a Mogliano Veneto. Ignoti hanno forzato una finestra e una volta all'interno della struttura si sono impossessati di due televisori da 40 pollici circa e pochi spiccioli presenti. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto che nella mattinata di oggi, 26 aprile, hanno svolto un sopralluogo presso la struttura sportiva. Indagini sono in corso per accertare gli autori del furto.