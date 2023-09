Abitabilità per due persone ma nell'appartamento sei ospiti: proprietario sanzionato

Sulla carta l'abitabilità prevedeva la possibilità di poter ospitare due persone ma in realtà i posti letti erano ben sei. E' quanto ha scoperto la polizia locale di Montebelluna durante un controllo in un appartamento in zona Guarda dal quale è emerso che il proprietario aveva modificato la destinazione d’uso di alcuni locali del proprio immobile adibendoli a stanze da letto ed offrendo quindi alloggio a diverse persone. I controlli sono stati fortemente voluti dal sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, per la tutela del decoro urbano e la sicurezza urbana. In questi giorni i vigili stanno passando al setaccio i dati dell'archivio anagrafico.

Oltre a rilevare l'“abuso edilizio”, gli agenti della Polizia Locale provvederanno a sanzionare il proprietario dall'appartamento per l'inosservanza al nuovo Regolamento di Polizia Urbana che non consente il sovraffollamento dei locali in relazione a determinati parametri indicati dal regolamento edilizio con sanzione di 100 euro e relativa intimazione a lasciare l'appartamento entro 48 ore nei confronti delle persone presenti in numero eccedente. Gli stessi agenti provvederanno poi a verificarne l’ottemperanza e - in caso negativo -scatterà nei confronti del proprietario un’ulteriore sanzione di alcune centinaia di euro. Dalla sede della Polizia Locale il Comandante Commissario, Paolo Scarpa, fa sapere che i controlli per garantire il decoro e la sicurezza urbana continueranno con il massimo impegno in sinergia con i Carabinieri.

«Come annunciato nei giorni scorsi, sebbene i controlli in Città non siano mai mancati, d’accordo con le Forze dell’ordine locali abbiamo concordato di intensificare le attività di verifica a tutti i livelli» ha commentato il sindaco, Adalberto Bordin «Questo ha portato in pochi giorni sia all’identificazione di diverse persone nelle zone più sensibili del centro, alcune delle quali sanzionate perché intente a consumare alcolici, sia, come in questo caso, a rilevare irregolarità rispetto al sovraffollamento in abitazione. Ripeto: Montebelluna è una città vivibilissima, sicura e tranquilla ma è giunto il tempo di agire con determinazione per ribadire che chi non rispetta le regole non è gradito e, come è giusto, va sanzionato».