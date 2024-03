Avrebbe abusato della fidanzatina ubriaca, la Procura apre una indagine

Una festa tra adolescenti che si era svolta in una casa privata del montebellunese nel luglio dell'anno scorso, l'alcol che sfugge "di mano" e qualcuno si ritrova ubriaco. Tra questi l'organizzatrice di quello svago estivo tra amici, una ragazzina che al tempo dei fatti non aveva ancora compiuto i 14 anni. Nell'abitazione della giovanissima c'è anche il suo fidanzato, un ragazzo italiano che ha però 5 anni più di lei. E approfittando del fatto che avrebbe bevuto parecchio la porta in camera da letto dove avrebbe consumato un rapporto sessuale.

E' questa la storia che sta dietro una indagine della Procura di Treviso. L'accusa è quella di atti sessuali con minorenne anche se la denuncia della giovane, assistita dai genitori, parlava di una violenza sessuale vera e propria. Il pubblico ministero Davide Romanelli ha disposto nei giorni scorsi il sequestro del telefonino dell'indagato: dentro ci sarebbe la prova di tutto quanto quello che è avvenuto. Sarebbe soprattutto il tono delle comunicazioni tra il ragazzo e la parte offesa a consentire di delineare meglio la vicenda prima di sentire la 13enne in incidente probatorio.

Quella sera la ragazzina avrebbe "ecceduto" parecchio con le bevande alcoliche e questo malgrado i genitori sarebbero stati in casa. Lei non ricorda nulla di quanto successo prima e soprattutto se, una volta distesi sul letto, abbia acconsentito o meno ad avere un rapporto. Ma secondo la sua denuncia il fidanzato si sarebbe slacciato i pantaloni, avrebbe iniziato a masturbarsi e poi l'avrebbe penetrata. Il rapporto sarebbe stato interrotto dalla sorella della presunta vittima, che aveva suonato il campanello. Il 18enne è difeso dagli avvocati Lisa Caldato e Davide Favotto.