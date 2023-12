Incendio alla scuola media, distruttuta una casetta degli attrezzi

Le fiamme si sono sviluppate in modo repentino, distruggendo tutto il materiale che era contenuto all'interno. Intorno alle 22.30 di ieri 8 dicembre un incendio doloso ha distrutto la casetta degli attrezzi dell'orto della scuola media di Biadene a Montebelluna. Ad accorgersi dell'incendio sono state alcune persone che abitano vicino alla scuola.

«Sono anni di lavoro di ragazzi e insegnanti andati in cenere – commenta amareggiato Francesco Bortignon, consigliere comunale e docente che si occupa dei progetti legati all'orto - anni di investimento in attrezzature da parte prima del Comune di Montebelluna e poi della scuola. Il cancello della scuola rimane sempre aperto perchè è al servizio della palestra e per questo chiunque può entrare senza nessun controllo».

«Atto ignobile – ha detto il professor Loreno Miotto, vicepreside e consigliere comunale - da anni chiediamo di mettere telecamere lungo via Moretti e attorno all’edificio per prevenire anche episodi come questi. Dispiace per la casetta degli attrezzi, necessaria per l’attività dell’orto gestita con passione da alcuni colleghi. Chi l’ha fatto dimostra grande ignoranza e disprezzo».