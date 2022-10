Ladro di offerte pedinato tra Treviso, Venezia e Padova: arrestato dai carabinieri

A pochi giorni dall'arresto dai carabinieri di Montebelluna, anche i militari dell'Arma di Castelfranco Veneto sono riusciti a interrompere le scorribande di un altro, l'ennesimo presunto "ladro di offerte". L'uomo, in questo caso trattasi di un 70enne di origini potentine dimorante nel padovano, è stato bloccato dai carabinieri che da parecchie ore ne stavano seguendo i movimenti a cavallo delle province di Treviso, Venezia e Padova, nella Chiesa di San Bernardo della frazione Laghi del comune di Cittadella.

L'anziano aveva infatti poco prima sottratto 40 euro in banconote e monete dalle cassette delle offerte dei fedeli, utilizzando il classico sistema del metro flessibile con applicato del nastro biadesivo a un'estremita', proprio per "pescare" il denaro dai citati contenitori ubicati nell'edificio di culto. Arrestato per furto aggravato, l'uomo è stato accompagnato dai militari dell'Arma presso l'attuale suo domicilio, in attesa del prosieguo dell'iter processuale.