Legnaia in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Una legnaia è andata distrutta in un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre, a Montebelluna, in via Santa Maria in colle. Le fiamme sono state contenute grazie all'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco da Montebelluna, Castelfranco, Treviso e i volontari Avab di Asolo. L'allarme è stato lanciato alle 16.30 circa. Il rogo non ha fortunatamente interessato il casolare diroccato attiguo alla legnaia. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di un'ora circa. Sull'episodio indagano i carabinieri: impossibile per ora escludere che si sia trattato di un atto doloso o una bravata.