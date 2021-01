Il sorriso di Claudia si spegne a soli 56 anni: fatali una malattia e il Covid

Il sorriso di Claudia Casazza si è spento a soli 56 anni dopo un lungo periodo di lotta contro una grave malattia che non le ha lasciato scampo, soprattutto dopo aver recentemente contratto un virus pericoloso come quello del Covid-19. Residente a Maserada sul Piave, ma conosciuta benissimo anche a Dosson in quanto paese originario della famiglia, Claudia era una appassionata viaggiatrice e in passato aveva lavorato per l'Ulss 9 al Distretto di Villorba. Dedita anche al volontariato viene oggi ricordata come una persona generosa e sempre dedita al prossimo.

Così la ricorda l'amica Ada su Facebook: «Ciao "leoncino"! Piccola ma grande, vulnerabile e fragile ma determinata ed indistruttibile "guerriera"!... Generosa, coraggiosa, gentile, amica /collega! Quell'abbraccio che nessuno di noi è riuscito a dare ti giunga immediatamente nel "diamante" in cui ti sei trasformata a brillare per tutti noi nell'infinito!». Tiziana invece scrive «Ciao Claudia, un grande esempio di amicizia, di amore e rispetto per la vita! Buon viaggio amica mia», mentre Dan Addio scrive «Amica mia, tu sempre combattiva ti sei dovuta arrendere a questo maledetto virus. Ti porterò sempre nel mio cuore». Il messaggio però più toccante è quello della figlia Debora: «Ciao mamma...sei stata davvero la persona più importante e speciale insieme a papà...sono e sarò sempre onorata di essere tua figlia! Grazie del dono che mi hai regalato, la vita stessa! R.I.P guerriera...Ti amo».

Claudia lascia così nel dolore il marito Nedo, la figlia Debora, la sorella Silvia, la zia Rosanna, i cognati e i nipoti, oltre a tantissimi amici. Il funerale si terrà martedì alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Maserada mentre la salma sarà poi tumulata al cimitero di Dosson. Il suffragio in sua memoria, invece, verrà celebrato nella giornata di lunedì.