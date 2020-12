Grave malattia spegne per sempre il sorriso di Angela, maestra 42enne

Una grave malattia l'ha portata via alla vita a soli 42 anni strappandola all'affetto dei genitori, della sorella Dora, dell'amato marito Mauro Giglione e delle sue due piccole e splendide bambine, Sofia di 10 anni e Carola di 4. E' morta così, nei giorni scorsi, Angela Vinci, maestra originaria di Bari ma da un ventennio residente nel trevigiano tanto da risiedere in via Paolo Veronese. Insegnante, ha lavorato presso gli istituti di Fiera (scuole Volta) e Olmi di San Biagio di Callalta per poi passare alle Stefanini di Treviso e infine alle Masaccio. Il rito funebre è stato celebrato mercoledì nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio di Fiera.