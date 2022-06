Si è spento Enzo Bolognini, ex direttore sportivo e meccanico della Uc Trevigiani

E’ scomparso Enzo Bolognini, ex direttore sportivo e meccanico della Uc Trevigiani. Aveva 87 anni. Nato a Sulmona, la città dei confetti, in provincia de L’Aquila, si era arruolato in Aeronautica Militare ed arrivato a Treviso nel 1961 al Secondo Stormo. La passione per il ciclismo gli è venuta seguendo i figli Sandro e Massimo agonisti (ora giornalisti) che hanno cominciato proprio con l’Uc Trevigiani. Appassionato di tennis, era stato per un breve periodo presidente del Pedale Treviso. Era stato il meccanico della Munaron-Comprex con Luciano Mastellotto, Roberto Zoccarato, Agostino Durante, Stefano Checchin, Fabrizio De Lazzari e Pessot con l’attuale project manager della Trevigiani Luciano Marton, della Trevigiani con il diesse Gianenrico Zanardo e la Piovesana Biscotti con Fortunato Cestaro: aveva assistito il campione italiano Roberto Menegotto, Tiziano Brichese, Ivan Parolin e i fratelli Tiozzo e Flavio Milan, il papà del campione olimpico e del mondo Jonathan.

Gianenrico Zanardo: “Enzo, carissima persona, fedele compagno di ammiraglia e bravo meccanico, educatore ed amico dei nostri atleti ciclisti nei nostri indimenticabili anni alla U.C. Trevigiani. Le più sentite condoglianze a Sandro, a Massimo e a tutti i familiari. Ciao Enzo”. Agostino Durante, ex dilettante di rango: “Tristissima notizia”. Roberto Tomè: “Sentite condoglianze a tutta la famiglia....un saluto e un abbraccio al mio meccanico”. Lo ricordano anche Michelangelo Minel, Fabrizio De Lazzari, Egidio Fior, Mirco Volpato, Luigi Villanova, Giorgio Gasparotto, Nadia De Negri, Stefano Cattai, Tiziano Brichese, Desiderio Voltarel, Renis Mosole, Donatella Camatta, la parlamentare Marica Fantuz, Paolo Slongo, Gianluca Geremia, Silvio Martinello e Luigi Bielli, Mario Beccia, Roberta Bonanomi. I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Giuseppe di Treviso giovedì alle 15.30.