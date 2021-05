Il vicino non lo vedeva da giorni, 68enne trovato morto in casa

Tragico ritrovamento nella mattinata di domenica 30 maggio in Via Bianchini a Treviso. Il decesso è avvenuto per un malore fatale, sul posto polizia e vigili del fuoco

Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita nella mattinata di oggi, domenica 30 maggio, in un'abitazione di Via Bianchini a Treviso. Il primo a dare l'allarme è stato il vicino di casa che non vedeva ormai da alcuni giorni il 68enne. Sul posto, verso le 10.53, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato insieme ai vigili del fuoco di Treviso che hanno aperto la porta dell'abitazione. Il 68enne è stato trovato senza vita in cucina, un malore improvviso la causa del decesso. Stando alle testimonianze della polizia, l'uomo soffriva da tempo di alcune patologie pregresse. Solo in casa, non sarebbe riuscito a chiedere aiuto in tempo.