Addio al prof. Paolo Canova, vinto da un tumore a soli 66 anni

Sono ore di lutto a Treviso e Castelfranco Veneto per la scomparsa, a 66 anni, del prof. Paolo Canova. Il noto insegnante dell’Istituto Agrario Domenico Sartor di Castelfranco è stato portato via alla vita, nella notte tra lunedì e martedì, da un tumore incurabile al pancreas che lo aveva anche costretto da 17 giorni ad un ricovero presso la Casa dei Gelsi di Treviso. «Nostro padre sarebbe dovuto andare in pensione quest’anno, tanto che i colleghi erano già pronti per trovarsi tutti insieme e donargli un orologio, ma non c’è stato il tempo. Anche perché non aveva voluto comunicare a nessuno le sue condizioni di salute» dichiarano i suoi tre figli.

In passato professore anche all’Istituto Palladio di Treviso, Canova era anche il Responsabile dell’orientamento professionale per le classi quinte del Sartor dove era entrato di ruolo nel 2003. Già Sottufficiale della Fanteria di Arresto dopo la leva militare a Gorizia, era anche un grande amante della musica (tanto che da giovane era stato uno dei personaggi di Radio Treviso 80) oltre che della cucina nella quale amava sperimentarsi nella realizzazione di confetture e panettoni. Nel 2009 era invece rimasto vedovo della storica compagna Paola, madre dei suoi figli, anche lei venuta a mancare a causa di un doppio cancro ad utero e polmoni. Canova lascia dunque orfani gli amatissimi figli Giovanni, Letizia e Giulia (rispettivamente di 22, 21 e 19 anni) e nel dolore il loro fratello maggiore Mattia Pinton, la sorella Sonia, tantissimi tra amici e colleghi e l’attuale compagna Gabriella Montanaro.

Le esequie si terranno sabato alle ore 10.30 nella Chiesa parrocchiale di Santa Bona partendo alle ore 10.15 dalla Casa Funeraria COF di Treviso dove il caro Paolo potrà essere salutato nella saletta dedicata venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 8.30 fino all’orario di partenza. Il corteo funebre proseguirà poi per il cimitero di San Lazzaro e le eventuali offerte raccolte saranno devolute all’Advar.