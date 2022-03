Santa Lucia di Piave piange Roberto Attorbo, storico geometra comunale

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Santa Lucia di Piave. Nel pomeriggio di mercoledì è difatti venuto a mancare a 73 anni Roberto Attorbo, storico geometra per i Comuni di San Polo di Piave, Mareno di Piave, Godega Sant'Urbano, San Pietro di Feletto, Cessalto e Conegliano. Malato da tempo, Roberto si è spento all’Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto dove era ricoverato. Persona amata da tutti, lascia nel dolore la moglie Lia e le figlie Cristina e Silvia, l'adorato nipotino e tanti amici ed ex colleghi che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento. Le esequie si terranno oggi alle ore alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Lucia di Piave, città in cui risiedeva, e dopo la cerimonia il corteo proseguirà per la cremazione.