Doppio colpo in posta a banca, tre banditi seminano il panico a Motta

Due rapine in rapida successione sono avvenute poco fa a Motta di Livenza ai danni di un ufficio postale, quello in piazza Martiri della Libertà, e della filiale di un istituto di credito, banca Intesa in via Amalteo. Ignoti malviventi, forse tre, pare armati di taglierino, avrebbero fatto ingresso presso le due strutture facendosi consegnare somme di denaro e dandosi poi alla fuga. Nessun ferito. In loco stanno convergendo svariate pattuglie della Compagnia Carabinieri di Conegliano.