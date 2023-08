Si aggira al parco per spacciare droga, arrestato un 18enne

Nel corso della nottata di ieri 30 agosto un 18enne di origine marocchina è finito in manette per spaccio di stupefacenti. Ad arrestarlo sono stati i militari dell'arma di Motta di Motta di Livenza nel corso di un servizio mirato al contrasto del mercato della droga. E' stato notato in un parco cittadino con un atteggiamento sospetto: controllato da una pattuglia dei Carabinieri e perquisito è stato trovato in possesso di 200 grammi hashish, suddiviso in dosi, un bilancino di precisione, del cellophane e 125 euro in contanti.

Il giovane, disoccupato e incensurato, è stato messo dapprima agli arresti domiciliari e poi, al termine dell'audienza di convalida che si è svolta oggi 31 agosto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La droga, il denaro e quello che presumibilmente serviva per il confezionamento delle dosi è stato invece sequestrato.