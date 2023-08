Fermato per la quarta volta senza patente, revisione e assicurazione: multa da 6mila euro

Nei giorni scorsi una pattuglia della polizia locale di Montebelluna, durante un normale controllo in zona stazione degli autobus, ha fermato un automobilista 40enne residente nel Montebellunese alla guida di una Peugeot.

Dai successivi accertamenti è emerso che il conducente circolava con il veicolo privo di assicurazione, revisione e senza mai aver conseguito la patente. Più precisamente, il veicolo risultava non essere revisionato da sei anni e, approfondendo il controllo sul conducente, è emerso che nell’arco di dieci anni questa era la quarta volta che veniva sorpreso alla guida senza mai aver conseguito la patente. Il veicolo è stato subito sequestrato e il 40enne è stato multato a circa 6mila e 300 euro. L’uomo è tornato a casa a piedi dal Comando di via Zecchinel.

Il commento

Il sindaco Adalberto Bordin conclude: «I controlli della polizia locale continuano serrati anche in pieno agosto e anche questo accertamento è la prova che gli accertamenti sono approfonditi e mirati. Solo in questo modo, infatti, è possibile portare alla luce situazioni come queste che, in caso di sinistro, risultano essere pericolose non solo per chi conduce ma soprattutto che i coinvolti. Ringrazio gli agenti della Polizia locale ed il Comandante Paolo Scarpa per il costante impegno sul territorio».