Alla guida senza patente o in auto sotto sequestro: raffica di multe con il Targa System

Automobilisti trovati alla guida con la patente revocata, altri addirittura non l'avevano mai presa e ancora: auto senza assicurazione e già sottoposte a sequestro, con sigilli rimossi per tornare in strada. Sono queste le infrazioni scoperte nell'ultima settimana durante i controlli della polizia locale di Castelfranco Veneto che hanno portato al sequestro di circa una decina di auto per la confisca.

I controlli

I risultati del nuovo “occhio elettronico” installato sulle vetture della polizia locale non sono tardati ad arrivare: il sistema del Targa System permette alla telecamera di bordo di leggere in tempo reale le targhe di tutti i veicoli in circolazione ed in sosta, fornendo subito alla pattuglia informazioni sul mezzo e poi, attraverso la banca dati, anche sulla regolarità dell’eventuale conducente. Il sistema, una volta letta la targa, informa istantaneamente se la vettura sia priva di assicurazione, revisionata, inserita in black list perché oggetto di furto o utilizzata in precedenza per attività illecita, ed avuto l’esito, la pattuglia provvede al fermo del veicolo, la compiuta identificazione di conducente ed eventuali occupanti e la verifica di quanto segnalato per poi procedere con gli atti previsti. Uno strumento efficace nel controllo del territorio, nel togliere dalla circolazione pericoli imminenti.

Il commento

«La tecnologia va in aiuto all’efficienza del nostro personale - conclude il sindaco, Stefano Marcon - questi risultati ci permettono, ancora una volta, di sottolineare come i furbetti a Castelfranco Veneto non hanno vita facile soprattutto in un tema delicato come la sicurezza stradale. Insisteremo con questi controlli soprattutto con l’arrivo dell’estate quando la voglia di evadere, far festa e magari trasgredire aumenta».