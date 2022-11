Distrutte dalle fiamme quattro auto, intervengono i vigili del fuoco

Poco dopo le 14 di oggi, mercvoledì 9 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Arditi a Nervesa della Battaglia per l’incendio di quattro vecchie automobili parcheggiate sotto un albero di un giardino privato: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con due squadre da Montebelluna e Conegliano con due autopompe, due autobotti e 10 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento degli alberi vicini. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate alle 16.