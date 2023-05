Vandalismo al Monumento degli Artiglieri, identificati i responsabili

Sono tre giovani poco più che ventenni i presunti responsabili del danneggiamento aggravato della “volata” del cannone calibro 75/27 riposto presso il "Monumento agli Artiglieri d'Italia" di Piazzale Santa Barbara del Comune di Nervesa della Battaglia. I ragazzi sono stati identificati dai carabinieri della Compagnia di Montebelluna e la loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Alle 23 della notte del 31 dicembre del 2022 una una forte deflagrazione proveniente dall’area commemorativa in questione veniva udita da molti residenti della zona che segnalavano l’accaduto alle forze dell’ordine. I militari dell'Arma intervenuti, sulla scorta dei primi accertamenti, constatavano che ignoti - verosimilmente inserendo un petardo di notevole carica esplosiva all’interno della “volata” del pezzo di artiglieria - ne avevano causato il grave e vistoso danneggiamento, i cui costi di ripristino (il restauro è ancora in corso a cura di ditta specializzata) venivano successivamente quantificati in svariate migliaia di euro.

L'episodio era stato quindi inquadrato in un atto da ricondurre all’esplosione di “botti” di fine anno e non a motivazioni di altra natura per poi giungere, grazie alle testimonianze raccolte e ai riscontri emergenti dalla visione delle riprese acquisite dai sistemi di videosorveglianza dei luoghi interessati, all’identificazione dei tre giovani, tutti incensurati.