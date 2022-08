Blocca il bus dopo essere stato beccato senza biglietto: denunciato un 31enne

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Casale sul Sile hanno denunciato all'Autorità giudiziaria un 31enne di origini marocchine per interruzione di pubblico servizio. L'uomo, verso le 12.30, è stato difatti sorpreso privo del biglietto del bus MoM sul quale stava viaggiando lungo la linea 108 Jesolo-Treviso. Una volta scoperto ha dato in escandescenze rifiutandosi di scendere dal mezzo nei pressi di via Nuova Trevigiana a Lughignano, causando così la sospensione temporanea della corsa per circa 30 minuti. All'arrivo dei carabinieri l'uomo è stato così fermato e il tragitto del bus è regolarmente ripreso.