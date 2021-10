Sicurezza, in arrivo cinque nuove telecamere a Treviso

Dopo le telecamere installate qualche settimana fa lungo la tangenziale di Treviso, dotate di lettori di targa, sono in arrivo nuovi dispositivi per incrementare la sicurezza in città. Alle 176 telecamere già funzionanti in città se ne aggiungeranno presto altre cinque. Inoltre la polizia locale provvederà alla sostituzione delle telecamere più vecchie con sistemi moderni e performanti. Le nuove installazioni riguardano punti sensibili fino ad oggi non controllati da occhi elettronici come: via Tre Venezie a San Liberale, la stazione degli autobus dove spesso il fine settimana si radunano compagnie di ragazzi e Piazza Indipendenza. Una nuova installazione verrà effettuata anche nei pressi del parco “Gianni Di Chiara” vicino allo stadio non solo per il controllo del nuovo campo di educazione stradale ma anche per un controllo generale del parcheggio per la prevenzione contro eventuali furti o danni ai veicoli in sosta. Una nuova telecamera è prevista anche nella zona di Porta Calvi.

«Le telecamere attualmente in funzione in Piazza Borsa e via Orioli verranno sostituite - annuncia il comandante Andrea Gallo - Tutte le nuove installazioni e sostituzioni prevedono l’installazione di telecamere cosiddette “multisensor” che hanno un’ottica che riesce a controllare contemporaneamente ogni direzione con possibilità di avere un’altissima definizione e uno zoom a 360 gradi a distanza di alcune centinaia di metri». Entro fine anno arriverà dunque a 181 il numero di telecamere che controllano la città, a cui si sommano una decina di occhi elettronici mobili, utilizzati per il controllo dei rifiuti. Gli investimenti sulla videosorveglianza continueranno con una programmazione che metterà al centro in modo particolare i quartieri: «Grazie alla figura del Security Manager stiamo predisponendo un piano di installazioni che tiene conto anche delle indicazioni inserite nel progetto ministeriale, che aveva già ottenuto il benestare dal Comitato di ordine e sicurezza pubblica - conclude Gallo - Il nuovo piano di installazioni terrà conto di ulteriori indicazioni del Comitato, delle segnalazioni dei cittadini e di eventuali criticità registrate nei quartieri sotto l’aspetto della sicurezza urbana».