Accoltella avvocato al culmine di una lite, poi fugge e si toglie la vita

Grave episodio a Oderzo, in via Dall'Ongaro, nella mattinata di oggi, poco dopo le 10. Un avvocato, di circa 50 anni, è stata aggredita all'interno del suo studio legale da un cliente, un 52enne, che l'ha ferita con alcuni fendenti che hanno fortunatamente colpito soltando un braccio della malcapitata. La discussione sarebbe nata nell'ambito di una pratica civilistica che la professionista stava gestendo per conto dell'uomo. La donna non è fortunatamente in gravi condizioni ed è stata accompagnata da un'ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale opitergino. A lanciare l'allarme e a prestare le prime cure all'avvocato è stato un negoziante che ha assistito alla scena. L'aggressore si è dileguato ed è stato successivamente rinvenuto cadavere all'interno di un rustico di famiglia. Stanno procedendo per gli accertamenti del caso i carabinieri della Compagnia di Conegliano, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso.