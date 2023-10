Ladri acrobati tentano di calarsi nel market, messi in fuga dal direttore

Una banda di ladri acrobati ha tentato di assaltare, la scorsa notte, il supermercato "Cash and Carry" di via Avis a Oderzo. Il piano è miseramente fallito per l'intervento tempestivo del direttore dell'attività, allertato dallo scattare del sistema d'allarme. I malviventi, su cui indagano ora i carabinieri, si sono calati dall'alto dopo aver praticato un varco nel tetto, danneggiando parte della lamiera. I ladri hanno tentato di manomettere la centralina di allarme della struttura evidentemente per agire indisturbati ma proprio questa mossa è stata loro fatale; sono stati costretti a scappare a mani vuote, senza rubare nulla. Sul posto per un sopralluogo ed effettuare i primi accertamenti sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Oderzo.