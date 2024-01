Surf sul cofano dell'auto, 18enne muore dopo nove giorni di agonia

Ha lottato tra la vita e la morte per nove giorni, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Nel primo pomeriggio di oggi, 29 gennaio, il suo cuore si è fermato, lasciando nel dolore la sua famiglia, i parenti e gli amici. Non ce l'ha fatta Lorenzo Pjetrushi, 18enne di Ormelle: la sera del 20 gennaio scorso il giovane è rimasto vittima di un tragico incidente nel piazzale degli impianti sportivi di Cimadolmo. Il giovane si trovava con alcuni amici e parenti per festeggiare il compleanno del cugino e quello che doveva essere un gioco, quasi uno scherzo, si è trasformato in tragedia. Lorenzo Pjetrushi è salito sul covano dell'auto guidata dal cugino per "surfare", come fanno molti ragazzi per poi pubblicare i video delle loro esibizioni su Tik Tok. Il cugino però, alla guida del veicolo, ha eseguito una manovra forse un pò troppo brusca ed il 18enne è caduto rovinosamente a terra, ferendosi alla testa e procurandosi un forte trauma cranico. Il giovane, soccorso dal Suem 118, è stato ricoverato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso. A Cimadolmo sono intervenuti anche i carabinieri, per gli accertamenti del caso: non si esclude che la vicenda possa avere ora anche dei risvolti di carattere penale, con la Procura di Treviso che potrebbe aprire un'inchiesta. «C'è grande tristezza nella comunità per questo episodio così doloroso» ha commentato il sindaco di Ormelle, Andrea Manente «avvenuto in occasione di un momento di festa. Siamo vicini alla famiglia di questo ragazzo».