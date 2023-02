Rogo nell'azienda agricola, distrutto un ricovero per attrezzi e mezzi

Un incendio, divampato nel tardo pomeriggio di oggi, 18 febbraio, ha devastato il capannone di un'azienda agricola di Roncadelle di Ormelle, la Bacchichetti. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, non hanno fortunatamente provocato feriti ma danni ingenti. Buona parte dei mezzi sono stati messi in salvo. Al lavoro alcune squadre dei vigili del fuoco. Intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Oderzo.