Fiammata dal fornello della cucina, gravi ustioni su tutto il corpo

Grave incidente domestico nella tarda mattinata di oggi, 27 dicembre, a Ormelle in via Papa Luciani, nell'abitazione di una famiglia di origine indiane. Per cause in corso di accertamento, una donna di 79 anni, K.S., mentre stava cucinando ai fornelli, è stata avvolta dalle fiamme sull'80% del corpo. La straniera è stata ricoverata in prognosi riservata, con gravi ustioni di terzo grado, presso il reparto Grandi Ustionati dell'ospedale civile di Padova. In via Papa Luciani sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Polo di Piave, una squadra dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e personale sanitario del Suem 118, intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero.