Si sente male in casa, lo trovano i genitori ormai privo di vita

Dolore e incredulità tra le province di Padova e Treviso per l'improvvisa scomparsa di Francesco Zanardo, stimato professionista, trovato dai genitori privo di vita nel suo appartamento di Padova dove da qualche tempo viveva. A trovarlo sono stati i familiari, il 2 marzo, che si sono portati con urgenza all'ombra del Santo dal trevigiano, preoccupati che non riuscivano a mettersi in contatto con il figlio. Quando i genitori, papà Mario e mamma Nicoletta, hanno rinvenuto il figlio a terra privo di sensi, hanno prontamente chiamato il Suem 118, ma il medico di servizio non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso per un probabile malore

improvviso. La notizia è subito giunta nel paese d'origine di Francesco, Orsago, dove la famiglia è molto conosciuta e apprezzata. Il papà Mario per tanti anni ha lavorato come impiegato nel settore dei Servizi sociali in municipio, mentre la mamma Nicoletta Perissinotto ha operato come insegnante. Francesco Zanardo lascia anche un figlio ventenne.

Chi era

Persona affabile e solare, Francesco aveva conseguito la laurea in design industriale a Ferrara. Aveva trovato lavoro in un'azienda del veneziano, la Weerg di Scorzè, specializzata in ingegneria meccanica e industriale. I vertici dell'azienda, messi al corrente dell'immane tragedia hann commentato. «Con profondo dolore e grande rispetto, noi di Weerg vogliamo rendere omaggio a Francesco Zanardo, un membro prezioso della nostra famiglia aziendale, che ci ha tragicamente lasciati troppo presto». Il funerale è fissato per giovedì 7 marzo alle 15 nella chiesa parrocchiale di Orsago (Treviso). Nella medesima parrocchia, domani 6 marzo alle 19.30, è previsto un rosario in sua memoria.