Duplice omicidio di Paese, fissati i funerali di Lino e Rosanna

Uniti fino alla fine: i funerali di Lino Pestrin e Rosanna Trento, i coniugi uccisi dal fratello di lui, Massimo, saranno celebrati insieme con una cerimonia fissata per martedì 16 maggio alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Paese.

Dopo il nullaosta della Procura, i familiari delle vittime del duplice omicidio di Paese hanno infatti deciso di dare l'addio ai loro cari non con due funerali ma con un rito unico, tenendo idealmente vicini e uniti Lino e Rosanna anche nell'ultimo saluto. La tragedia costata la vita ai due coniugi era avvenuta lo scorso 3 maggio nell'abitazione dei Pestrin in Via Monsignor Breda. Il fratello di Lino, Massimo, 51enne guardia giurata, aveva fatto irruzione nella cucina della coppia uccidendo fratello e cognata con dieci colpi di pistola. Il raptus omicida sarebbe scaturito dalla convivenza forzata tra Massimo e i coniugi Pestrin che avevano accolto il 51enne in casa loro dopo la separazione dalla compagna. Lino Pestrin, 62 anni, era stato presidente della Latteria Sant'Andrea a Povegliano. A piangerlo ci saranno i fratelli Giancarlo e Walter, insieme alle sorelle Lucia e Agnese mentre la moglie Rosanna, 57 anni, ha lasciato nel dolore della scomparsa le sorelle Patrizia e Francesca.