Revisione scaduta dal 2016 e senza di assicurazione, “pizzicato” un 60enne

Cinque automobilisti con la patente scaduta, cinquanta persone a cui è stata contestata la mancata revisione e due macchine fermate perché sprovviste dell'assicurazione. E' questo il bilancio dell'attività di controllo sulle strade del Comune di Paese soltanto nelle ultime due settimane. Tra gli indisciplinati al volante un 60enne del posto che, in un colpo solo, ha collezionato tutte a tre le infrazioni.

Erano settimane che la Polizia Locale stava sulle sue tracce, ovvero da quando gli agenti avevano notato quell'utilitaria che, alla vista dei Vigili Urbani, svoltava improvvisamente, prendeva una laterale. Per poi, regolarmente, scomparire. Era stata però annotato la targa e così era stato possibile risalire al fatto che il proprietario non pagava l'assicurazione dal 2018, non revisionava l'auto dal 2016. Ma, soprattutto, aveva la patente scaduta da qualche mese.

L'altro ieri l'uomo è stato finalmente "beccato". Individuato con le telecamere mentre transitava su una strada comunale è stato intercettato da un pattuglia che, insieme alle sanzioni, gli ha sequestrato il mezzo. Ora l'automobilista indisciplinato e renitente a qualsiasi obbligo burocratico riguardante il mezzo, dovrà pagare un multa di mille e quattrocento euro. Poi, per rimettere in strada la sua automobile, dovrà sanare l'assicurazione, aggiornare la patente e, per evitare anche di incorrere in altre ammende, provvedere anche alla sua revisione.

«Questi - spiega il sindaco di Paese Katia Uberti – sono i frutti del controllo capillare del nostro territorio. Il fatto che circolasse una macchina non assicurata avrebbe potuto creare peraltro non pochi problemi di sicurezza in caso di incidente. Il veicolo è stato individuato grazie alla telecamere di sorveglianza e una volta identificato i nostri agenti di Polizia Locale sono stati particolarmente attenti, cogliendo al volo la prima opportunità che era capitata per fermarlo».

«Complessivamente – torna a dire il primo cittadino – queste operazioni sono state rese possibili dal fatto che il numero di vigili urbani di Paese è aumentato, portando gli effettivi a dodici. Non è la soglia completa della pianta organica ma comunque rappresenta un numero di operatori che ci permette un controllo capillare di tutta la rete viaria».