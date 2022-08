Parcheggia davanti alle colonnine, poi riga l'auto elettrica che l'aveva fatto spostare

Brutta disavventura per un ragazzo di 27 anni residente nella Marca: sabato sera, 6 agosto, R.B. si è trovato a dover ricaricare la sua auto elettrica alla colonnina di via San Giacomo a Castelfranco Veneto dove ci sono ben due postazioni di ricarica. Entrambe però erano occupate da due auto non elettriche. Dopo aver atteso invano per trenta minuti l'arrivo di almeno uno dei due proprietari, il 27enne ha chiamato i carabinieri per chiedere di rimuovere le auto. Dopo circa 45 minuti uno dei due automobilisti è arrivato e, senza nemmeno scusarsi, ha spostato infastidito la macchina. Il 27enne ha messo in carica la macchina e se ne è andato. Al ritorno ha scoperto un lungo solco di 50 centimetri scavato con una chiave o un cacciavite lungo la fiancata. Da lì la decisione di raccontare tutto alle forze dell'ordine, sfogandosi anche sui social poco dopo.

«Devi essere proprio una persona piccola - scrive il 27enne - per rigare una macchina inutilmente, ancor di più perché ho 4 telecamere che ti hanno ripreso, ho la tua faccia, verrai denunciato ai carabinieri e dovrai rispondere di quello che hai fatto. Ma oltre a questo le persone devono capire che se ci sono dei posti riservati per caricare le auto elettriche devono essere lasciati liberi, sono posti per far rifornimento, basta. Abbiate più rispetto per le persone, che vergogna».