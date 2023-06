Guida ubriaco e con la patente sospesa, 40enne fermato e denunciato

Controlli serrati, lo scorso fine settimana, sulle strade della provincia di Treviso dove due automobilisti sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza: il caso più eclatante è stato quello di un 40enne che, nella serata di domenica a Casale sul Sile, è risultato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 1.70 gr./lt. Da un controllo più approfondito è emerso però che l'uomo si era messo al volante avendo la patente di guida già sospesa per gli stessi motivi. Immediata la denuncia e il sequestro dell'auto per tre mesi. Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno, invece, un 18enne è stato controllato in Viale della Repubblica a Treviso con un tasso maggiore di 1.20 grammi/litro. Patente di guida ritirata anche in questo caso.