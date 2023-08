Alcol, droga e infrazioni alla guida: 33 patenti ritirate, 27 denunce e due arresti

Nel fine settimana dal 18 al 20 agosto, nell’ambito di un'iniziativa nazionale del Dipartimento di pubblica sicurezza, sono stati svolti una serie di importanti controlli lungo le strade della provincia di Treviso, finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali.

I controlli

L'operazione ha visto il coinvolgimento di 94 pattuglie e di 184 agenti della Prefettura di Treviso e delle varie polizie locali della Marca. I veicoli fermati sono stati 1.125, per un totale di 1207 persone sottoposte a controllo. L'attività svolta ha permesso di accertare 24 casi di guida in stato di ebbrezza, di cui due inerenti a neopatentati o conducenti professionali. Quattro le persone sanzionate per essersi messe alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Continua ad essere significativo anche il dato inerente al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con 45 verbali di accertamento elevati nei riguardi di altrettanti guidatori. In cinque casi è stato riscontrato l'uso di telefoni alla guida, mentre sono state 5 le violazioni per guida pericolosa. Nel corso del servizio sono state rilevate altre 98 violazioni al Codice della Strada per un totale di 185 sanzioni elevate, pari al 16% dei veicoli sottoposti a controllo. Nel complesso, gli operatori delle forze di polizia, incluse le locali, hanno proceduto al ritiro di 33 patenti, 10 carte di circolazione, denunciato 27 persone all'autorità giudiziaria. Due gli arrestati. Il totale di punti da decurtare è pari a 658. Infine, sono stati quattro gli incidenti rilevati dagli operatori, con due feriti.

L'iniziativa

Per sensibilizzare i trevigiani sulla necessità di comportarsi correttamente alla guida, presupposto indispensabile per prevenire incidenti con conseguenze talvolta drammatiche, la Prefettura di Treviso ha aderito al progetto avviato da Saturno 9 Creations che ha realizzato un video dal forte impatto emotivo sul tema, reperibile al seguente indirizzo.