Controlli serali della polizia locale, 12 multe e due patenti ritirate

Due patenti ritirate, sei sanzioni per eccesso di velocità, altre due per violazione del divieto di sorpasso oltre ad un paio di altre violazioni accertate al Codice della Strada per un totale di 1737 euro.

È questo l’esito dei servizi di controllo serale del territorio effettuati su richiesta dell’Amministrazione Comunale dal Servizio Associato di Polizia Locale Asolo-Fonte-Maser, con la guida del Comandante Sandro Bonato, tra le ore 20 e le 24 a luglio scorso nel territorio di Maser. «Da tempo molti cittadini mi chiedono maggiori controlli sui tratti di rettilineo delle strade provinciali "Marosticana" e "di Villa Barbaro" che attraversano Maser in quanto le auto sfrecciano ad alta velocità» spiega il sindaco Claudia Benedos. I servizi serali di controllo del territorio sono stati svolti oltre il normale orario di lavoro degli agenti venerdì 7, sabato 15 e sabato 29 luglio, in particolare in via Cornuda, via Schiavonesca, via Caldretta, Via Bassanese nella frazione di Crespignaga, per contrastare, con la presenza degli agenti, i segnalati eccessi di velocità lungo le provinciali ed i sorpassi non consentiti.

La polizia locale, utilizzando il telelaser recentemente acquistato anche con il contributo della Regione Veneto, ha accertato, come si legge nella relazione del Comandante Sandro Bonato, «che lungo le principali strade di trasferimento, anche in orario di prima serata, ci sono comportamenti che devono essere monitorati per evitare che si attuino sinistri stradali con esiti gravi». Il Sindaco Benedos annuncia già altri controlli straordinari: «Visti i risultati, in accordo con la polizia locale sono già in programma altri servizi di controllo serale nei weekend di settembre per continuare a rafforzare la sicurezza».