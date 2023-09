Piantagione di marijuana nascosta in un campo di mais: 39enne arrestato

I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne che stava tranquillamente irrigando una ventina di piante di marijuana che aveva nascosto in un campo di mais non di sua proprietà nel comune di Fonte. L'agricoltore proprietario dei terreni è risultato estraneo ai fatti.

Dopo aver tagliato le colture originali di mais, il 39enne aveva ricavato dei piccoli appezzamenti posizionati in varie zone del podere nei quali aveva fatto crescere le piante di cannabis. A casa l'arrestato sono state trovate alcune piante di marijuana e strumenti per la pesatura e il confezionamento della droga. Lo stupefacente è stato sequestrato e l'uomo messo agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell'arresto, avvenuta nelle scorse ore, per il 39enne è stata disposto l'obbligo di firma giornaliero alla locale stazione dei carabinieri.