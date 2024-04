Pioggia e vento spazzano la Marca, grandine in pedemontana. Crollano le temperature

Vento forte, con raffiche che hanno spinto foglie e rami sulle strade, alcuni fulmini e piogge, fortunatamente non intense, oltre alla grandine che ha colpito soprattutto la pedemontana "imbiancando" di ghiaccio giardini e alcune vie. Sono gli effetti dell'ondata di maltempo, ampiamente prevista, che ha interessato la Marca nel primo pomeriggio di offi, 16 aprile. I danni sono stati fortunatamente molto limitati e i vigili del fuoco non hanno dovuto svolgere particolari interventi ad eccezione di un ramo caduto in via Zermanese a Treviso che è stato rimosso dai pompieri. L'effetto di questa perturbazione è tangibile soprattutto guardando al termometro: alle ore 13 a Treviso la centralina Arpav di via Lancieri di Novara registrava 22.7° (domenica scorsa alle 15 si era toccato il picco di 28.5°) ma solo alle 14.30 questo valore era già di 13.7°. Alle ore 15 a Villorba la temperatura è stata di 12.2°, a Vittorio Veneto 12.4°, a Conegliano 11.8°, a Volpago 12.8°, a Montebelluna 13.2°, Castelfranco 13.7°, a Gaiarine 9.9°, Follina 11.2°.

In molti, soprattutto nella sinistra Piave, memori delle terribili grandinate che avevano provocato danni ingenti la scorsa estate (furono centinaia le auto che riportarono danni a carrozzeria e cristalli), hanno messo al riparo (soprattutto chi non dispone di un garage) l'auto in parcheggi interrati dei centri commerciali o di altre strutture simili.