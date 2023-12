Investito mentre corre a bordo strada, in ospedale l'imprenditore Visotto

Potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore Pompeo Visotto, l'imprenditore di 66 anni investito mercoledì mattina, 29 novembre, lungo Via Bosco Albaredo a Meduna di Livenza, paese dove risiede.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", erano le 7 del mattino quando una Pegeout guidata da un 60enne della zona ha travolto Visotto mentre stava correndo a bordo strada. Il conducente dell'auto si è subito fermato e ha chiamato sul posto i soccorsi: l'ambulanza ha trasportato Visotto in ospedale a Treviso dove ora si trova ricoverato in osservazione con traumi a testa e caviglia. Fortunatamente il 66enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i carabinieri di Oderzo per i rilievi sulla dinamica del sinistro. Il nome di Visotto è legato alla conosciutissima catena di supermercati tra Veneto e Friuli ma è anche stato presidente del Cai di Motta di Livenza.