Incidente sul lavoro alla "Carniato", restano gravissime le condizioni del 56enne

Restano molto gravi le condizioni dell'operaio della "Soladria", un 56enne di Porto Viro, coinvolto martedì pomeriggio in un tragico incidente sul lavoro avvenuto alla "Carniato" di Ponzano Veneto, in via Indipendenza. L'uomo si trova ricoverato al Ca' Foncello di Treviso in terapia intensiva e in prognosi riservata. E' stata invece sciolta dai medici e fissata in due mesi circa la prognosi del collega dell'uomo, un 21enne di Rosolina, precipitato anche lui dal tetto dello stabilimento trevigiano mentre stavano installado un pannello fotovoltaico. Entrambi, caduti da un'altezza di otto metri dopo aver poggiato i piedi sulla copertura dello stabilimento, si sono procurati vari politraumi, con fratture multiple.