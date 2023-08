Trovata morta in casa a 49 anni, autopsia esclude la morte per omicidio

Fugato ogni dubbio sulla tragica scomparsa della 49enne originaria dello Sri Lanka trovata morta a Ponzano Veneto nel pomeriggio del 2 agosto. Quel giorno a dare per primo l'allarme era stato il compagno della donna trovata impiccata in una delle stanze della casa.

Le figlie, arrivate in Italia dopo la notizia della tragedia, avevano chiesto che venisse disposta l'autopsia sul corpo della madre per accertare le esatte cause del decesso. Lunedì 14 agosto si è tenuta l'ispezione cadaverica a cura del dottor Antonello Cirnelli, incaricato nei giorni scorsi dal procuratore Michele Permunian. Il compagno italiano della donna era stato indagato per omicidio come atto dovuto. All'autopsia era presente anche il legale dell'uomo. L'esito dell'esame ha stabilito che la 49enne ha perso la vita per il soffocamento dovuto all'impiccagione, confermata da un rivolo di saliva perfettamente verticale sceso dalla bocca della donna dopo essersi tolta la vita. Esclusa dunque l'ipotesi della morte per omicidio dal momento che non sono stati trovati segni di violenza sul corpo della 49enne. Spetterà ora al pm dare il nullaosta per la sepoltura. Nei giorni scorsi a Ponzano era partita una raccolta fondi presso la tabaccheria del paese per pagare i costi di rimpatrio della salma nel suo paese d'origine, lo Sri Lanka.