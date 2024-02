Ubriaco "scappa" ai controlli: patente sospesa e automobile sequestrata

Non si è fermato all' "Alt" dei carabinieri, poi con una serie di manovre folli, inseguito dai militari dell'Arma e dalle pattuglie del corpo intercomunale di Ponzano e Povegliano della Polizia Locale agli ordini del comandante Mosè Crema, ha imboccato la strada che porta al Tennis Club di Villorba che però è senza uscita ed è rimasto bloccato.

Sono state scene degne di "Miami Vice" quelle avvenute nella serata di venerdì nel territorio comunale di Ponzano Veneto. Un 49enne villorbese è stato denunciato (aveva un tasso alcolemico pari a 1,85 grammi per litro) e la sua macchina, una Bmw Coupè, è stata sequestrata. L'uomo, che ha un precedente specifico per guida in stato di ebbrezza, è stato sanzionato in quanto non ho bloccato la macchina quando è scattata la paletta rossa.

Intorno alle 21,30 il 49enne ha prima evitato una postazione dei carabinieri di Paese che stavano effettuando dei controlli lungo via Roma. Poi sarebbe anche scappato sotto la pioggia battente, prendendo prima la rotonda che porta verso le industrie "Becher" e quindi si sarebbe cimentato in una serie di sorpassi azzardati, a velocità sostenuta, con cui ha anche superato degli incroci.

Inseguito dalle pattuglie dei carabinieri e della Polizia Locale l'uomo, ad un certo punto, ha svoltato lungo via Rosselli senza sapere pero che la strada finisce dove sorge il Tennis Club. A quel punto non gli è rimasto che "arrendersi" agli inseguitori. Il 49enne, oltre alla denuncia e a vedersi l'auto sequestrata, ha ricevuto la sanzione della sospensione della patente per un anno.

Nella stessa notte un motociclista di 58 anni, residente a San Martino di Lupari, è stato "pizzicato" mentre, sempre a Ponzano, percorreva via Santandrà alla velocità di 96 chilometri all'ora. Il centauro è stato sanzionato con una ammenda di 543 euro e la sospensione della patente per un mese.