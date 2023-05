Incidente sul lavoro: travolto da una lamiera, grave operaio 50enne

Un operaio 50enne, S.N., si trova ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa di un incidente sul lavoro che l'ha visto coinvolto mentre si trovava al lavoro all'interno dell'azienda Keestrack di Ponzano Veneto, in via Postumia. L'uomo, in base a quanto ricostruito dagli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 di treviso che ora indagano sulla vicenda, è stato travolto e schiacciato da una lamiera che gli sarebbe caduta addosso, schiacciandolo. Il 50enne, soccorso prima dai colleghi, subito accorsi, e poi da medico e infermieri del Suem 118 (giunti con automedica, ambulanza ed elicottero), ha riportato un forte trauma cranico e toracico: il personale sanitario ha dovuto intubare l'uomo prima di trasportarlo d'urgenza, in elicottero, presso il nosocomio trevigiano dove si trova attualmente ricoverato. Gli ispettori Spisal hanno ascoltato le testimonianze dei colleghi di lavoro dell'uomo e delle altre persone presenti al momento dell'incidente: ora sulla vicenda indaga la Procura di Treviso che aprirà, con il pubblico ministero Valeria Peruzzo, un fascicolo d'inchiesta per lesioni colpose, per ora senza indagati.