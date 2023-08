Precipitano dal tetto di un capannone, tremendo volo da otto metri: gravi due operai

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 1 agosto, poco dopo le 16, in via Indipendenza, presso l'azienda attrezzature alberghiere "Carniato". Due operai, di 56 e 22 anni, sono caduti dal tetto di un capannone, da un'altezza di circa otto metri. Entrambi sono rimasti feriti in modo molto grave e sono stati trasportati d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso in ambulanza. Attualmente si trovano ricoverati in prognosi riservata e non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Era stato inizialmente mobilitato anche l'elicottero del Suem 118 che è però rientrato. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss e i carabinieri della stazione di Paese. Ad essere coinvolti nell'incidente non sono stati due lavoratori della "Carniato" ma di un'azienda esterna, la "Soladria" di Adria, che stava installando sul tetto dei pannelli fotovoltaici per conto di Eni. I lavoratori si trovavano su una cesta di movimentazione, si sono sganciati per sistemare uno dei pannelli sul tetto, in fibra di cemento: il soffitto purtroppo non ha retto e i malcapitati sono precipitati sul pavimento in cemento. A dare l'allarme sono stati i dipendenti della "Carniato" che hanno sentito il rumore dello squarcio sulla copertura e il tonfo sordo dei corpi finiti a terra.

Neppure due settimane fa, il 15 luglio scorso, i lavoratori dell'azienda aveva pianto la scomparsa del fondatore, l'imprenditore Giuseppe Carniato, mancato all'età di 84 anni e divenuto noto per un gesto rivoluzionario: nel 2012, alla morte del figlio 26enne, Alessandro (mancato in un tragico incidente stradale), Carniato aveva deciso di cedere l'attività di famiglia, la Act Carniato appunto, ai propri dipendenti (oggi una quindicina).