Camion di carne si rovescia, intervengono i vigili del fuoco

Dalle ore 8.30 di stamattina, 3 luglio, i vigili del fuoco del distaccamento dei volontari di Asolo sono dovuti intervenire lungo la strada provinciale 26, in località Fietta ad Possagno, per il rovesciamento di un autoarticolato carico di carne: illeso l’autista. I pompieri accorsi da Motta di Livenza e Treviso anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato soccorso sul posto dal personale sanitario. Particolarmente difficili le operazioni di recupero del carico e allo stesso tempo dell’autoarticolato. Sul posto i carabinieri per la deviazione del traffico. Le operazioni di recupero dei vigili del fuoco sono terminate nel primo pomeriggio.