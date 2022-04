Ladri in Municipio, rubato contante dalla macchinetta delle bevande

Nella serata di ieri, sabato 23 aprile, i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa sono intervenuti presso il Municipio di Possagno, in piazza Canova, dove alcuni ignoti, probabilmente nel corso del pomeriggio, sono penetrati all'interno.

I ladri, dopo aver forzato la porta che accede all'ufficio anagrafe, sono riusciti ad impadronirsi di alcune decine di euro in contanti contenuti in una cassetta e di circa 30 euro da un distributore automatico di bevande. Sul fatto sono in corso le indagini dei militari.