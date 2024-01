Canna fumaria malfunzionante, incendio devasta tetto di una villetta

Sono terminate la notte scorsa, poco prima delle 2 le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’incendio tetto divampato domenica sera alle 18 in un’abitazione di via Sagramora a Preganziol: nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. I pompieri arrivati da Treviso con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Le cause delle fiamme, probabilmente innescate da una canna fumaria, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.