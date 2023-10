Rapinato mentre preleva al bancomat: caccia a due malviventi

Aggredito e rapinato subito dopo aver prelevato al bancomat: è successo domenica pomeriggio, 29 ottobre, allo sportello Unicredit lungo il Terraglio a Mogliano Veneto. Vittima un residente della zona che ha segnalato l'accaduto ai carabinieri.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" non è la prima volta che fatti simili si verificano nella Marca: pochi mesi fa a Ponzano Veneto una 60enne era stata derubata di ben 1500 euro appena prelevati. Il ladro, fuggito a piedi, non è mai stato trovato, mentre un 21enne era stato fermato dai carabinieri per due furti analoghi messi a segno agli sportelli di Maserada sul Piave e Paese. Ieri pomeriggio, invece, la rapina è avvenuta allo sportello Unicredit lungo il Terraglio. Due giovani di carnagione scura (uno di loro vestito con una felpa bianca) hanno aspettato che il malcapitato finisse di prelevare poi l'hanno strattonato rubandogli i soldi e fuggendo a piedi. Le ricerche dei carabinieri subito dopo la rapina non hanno dato esito ma ora sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona per provare a risalire all'identità dei due malfattori.