Spintona una ragazza e le ruba il cellulare: in centro città è caccia al ladro seriale

Prima l'ha seguita da vicino per alcuni minuti, poi le si è avvicinato e in pochissimi istanti le ha rubato il cellulare che teneva in mano per poi darsela a gambe e scomparire nel nulla. E' successo ieri mattina in via Roma a Treviso, intorno alle 8.30. Vittima una 15enne che si stava recando a prendere il bus. La giovane, una volta realizzato quanto stava accadendo, ha anche provato a riprendersi il maltolto, ma è stata spintonata a terra, tanto che non le è rimasto che allertare le volanti della polizia con l'aiuto dei passanti. Nel mirino è dunque subito finito un giovane straniero già conosciuto alle forze dell'ordine per essere un ladro seriale di telefonini proprio nel quadrante di via Roma. In attesa che la ragazza sporga denuncia, le indagini comunque proseguono per verificare le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per confermare le ipotesi investigative.