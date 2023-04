Salva un anziano dall'incendio causato dalla termocoperta, vigile del fuoco ferito

Un incendio ha colpito, nella prima mattinata di oggi, sabato 15 aprile, poco dopo le 7.30, un'abitazione di via Col Vendrame a Refrontolo. A causare le fiamme è stata una termocoperta che l'anziano residente, Francesco Taffarel, 75 anni, utilizzava per scaldare il letto. In soccorso dell'uomo è intervenuto provvidenzialmente un vigile del fuoco fuori servizio, un 52enne, che stava passando nella zona e ha notato del fumo fuoriuscire dall'abitazione. Il pompiere è entrato nell’abitazione rurale poco prima dell’arrivo della squadra di Conegliano, quando cercando di raggiungere l’anziano è precipitato al piano inferiore per lo sfondamento del solaio di arelle. Nonostante i tagli e le escoriazioni a mani e viso il vigile del fuoco è riuscito ugualmente a portare all'esterno il 75enne e a lanciare l'allarme al 118. A Francesco Taffarel, lievemente intossicato, è stato somministrato dell'ossigeno da medico e infermieri; l'incendio gli ha causato inoltre l'ustione di una gamba. Sia l'anziano che il vigile del fuoco sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano, per essere sottoposti alle cure del caso.